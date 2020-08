Bocelli, appello per il cane: "Aiutateci a trovare Pallina"

Andrea Bocelli con Pallina nella foto-appello su Instagram

"Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Non porta guinzaglio, è molto affettuosa... Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti.

Chiunque abbia notizie utili prego contatti: +393356383424 oppure info@andreabocelli.com". Il tenore Andrea Bocelli attraverso un post su Instagram lancia un appello per ricevere aiuto nella ricerca di 'Pallina', il levriero di famiglia scomparso in Sardegna. Anche il figlio, Matteo Bocelli, ha pubblicato un post dello stesso tenore. Entrambi si mostrano in foto con il cane in braccio: Bocelli stringe Pallina a sé, Matteo suona la tastiera con Pallina sulle gambe.