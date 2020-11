Gigi Proietti, il palinsesto speciale Rai

Un palinsesto dedicato a Gigi Proietti, morto oggi all'età di 80 anni. Una grande riconoscenza e un grande cordoglio: la scomparsa di Proietti è per la Rai – e per tutto il pubblico italiano - un momento profondamente triste, ma anche l’occasione per dire “grazie” a un volto, a una voce e a un’umanità che hanno fatto parte della storia del Servizio Pubblico e che resteranno patrimonio di tutti. Per questo, Rai ricorda Proietti con un palinsesto dedicato sulle sue reti e testate, in tv alla radio e sul web.

Rai1 che ha subito modificato la sua programmazione, prevede già nella prima serata di oggi, alle 21.25, il one man show “Cavalli di battaglia” che Proietti realizzò per la rete ammiraglia nel gennaio 2017. In terza serata sarà poi la volta di “Techetechetè. Gigi Proietti solo per voi” e ancora, di notte alle 2.30, “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti” a celebrare l’artista scomparso.

Rai2 lo ricorda con una puntata dedicata di Stracult Live Show, a mezzanotte, mentre Rai3 ha riproposto alle 16.05 il film “Febbre da cavallo”, un cult nella filmografia di Gigi Proietti. Alle 20.50, poi, sempre Rai3 trasmette l’intera puntata di Blob che omaggia Gigi con “L’ultima Madrakata”. Domani – martedì 3 novembre alle 16.10 – ancora Rai3 ripropone l’incontro dell’attore con Pino Strabioli in “Colpo di scena. Gigi Proietti”.

Rai Premium manda in onda, oggi lunedì 2 novembre alle 19.10, il film tv “Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia” con Giancarlo Giannini, Caterina Vertova e Veronica Pivetti ad affiancare Gigi Proietti nei panni del carabiniere più amato di sempre. Per Rai Cultura, oltre al ricordo nella giornata di oggi, martedì 3 novembre alle 10.30 Rai Storia propone il sonetto che Proietti scrisse e recitò per la commemorazione di Alberto Sordi nel febbraio 2003, e, a seguire, "Attore Amore Mio" in cui mette in scena la sua arte comica e recitativa.

Rai5, invece, dopo il dramma di Gorkij “Piccoli borghesi” del 1968 andato in onda oggi, martedì 3 novembre alle 23.20, propone "La Pietà", Stabat Mater per due voci femminili, voce recitante e orchestra del compositore e premio Oscar Nicola Piovani, su versi di Vincenzo Cerami. Protagoniste, oltre alla voce recitante di Proietti, la cantante soul Amii Stewart e la soprano Maria Rita Combattelli. Su RaiPlay è già on line “Addio al Maestro”, l’omaggio della piattaforma del Servizio Pubblico a Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni proprio nel giorno del suo compleanno.

Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre a “Mai storie d’amore in cucina”, L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio delle Teche Rai. Tra i film, “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”. Tra i contenuti delle Teche, “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista, al link https://www.raiplay.it/collezioni/gigiproietti.

Anche la Radio ha aperto le sue frequenze per fare spazio al ricordo del grande mattatore, riproponendo fin dalle prime ore della mattinata testimonianze e spezzoni dei suoi interventi radiofonici. Radio Techetè, il canale di Radio Rai dedicato ai contenuti di archivio trasmetterà nel pomeriggio di oggi - lunedì 2- e di domani - martedì 3 Novembre- una selezione di programmi radiofonici che lo hanno visto protagonista.

A partire dalle ore 15 si possono ascoltare Proietti che interpreta “Il Mago della Garbatella” in una puntata di Gran Verietà del 1979, e poi il racconto della sua gavetta e il rapporto col pubblico raccontate in una lunga intervista trasmessa da “Sottotiro” domenicale di Radio1 in onda nel 1988. E poi ancora una puntata di ShowDown con Duilio Del Prete e Marzia Ubaldi del 1977 con Proietti unico mattatore e poi il racconto di Marco Del Buono che in “Facce ride” recupera molti dei passaggi radiofonici dell’attore romano. Tutti i contenuti saranno disponibili anche sul portale https://www.raiplayradio.it/radiotechete/ in modalità on demand.

Nel pomeriggio di Radio1, alle 16, il contenitore pomeridiano “In Vivavoce” con Eleonora Belviso e Claudio De Tommasi, ha dedicato allo straordinario attore romano gran parte della sua puntata. Su Radio3, stasera alle 19, anche Hollywood Party, ricorda Gigi Proietti con una puntata monografica dedicata alla sua carriera sterminata e alla sua voce: un saluto corale in compagnia di amici, allievi e colleghi di sempre, con Enrico Vanzina, Paola Tiziana Cruciani e Claudio De Pasqualis. In conduzione, Alberto Crespi e Dario Zonta.

Sempre su Radio3, stasera alle 22.50, nello spazio di Teatri in Prova verrà trasmessa una replica di Scene dalla vita di Cagliostro di Tommaso Landolfi, registrato nel 1998 per il ciclo “Teatri alla radio” a cura di Luca Ronconi, con un grandissimo Gigi Proietti come protagonista. RaiNews24 ha ricordato e ricorderà Gigi Proietti con servizi, approfondimenti e ospiti.

Tutte le Testate hanno dedicato e dedicheranno ampi servizi per commemorare la figura del grande attore scomparso. E l’omaggio proseguirà domani, martedì 3 novembre, a partire da Radio anch’io, su Radio1, dove, alle 7.30 Giorgio Zanchini ricorderà Proietti insieme a Vincenzo Mollica, mentre la prima serata di Rai1 offrirà il film tv “Preferisco il paradiso” con Gigi Proietti nei panni di San Filippo Neri.