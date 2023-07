Juve, infortunio per Vlahovic: lascia la Nazionale

L'attaccante soffre ancora per un problema all'inguine

Ancora problemi per Dusan Vlahovic dopo una stagione a dir poco complicata per l'attaccante della Juventus.

L'attaccante serbo salterà, infatti, gli impegni con la proprio Nazionale a causa di problemi fisici all'inguine. Poiché lascia il ritiro della Nazionale, per lui niente amichevole contro la Giordania e niente Bulgaria, il prossimo 20 giugno, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Ad annunciare la notizia è stata la federcalcio serba attraverso un tweet apparso sul proprio profilo Twitter. Dragan Stojkovic, CT della Nazionale serba, dovrà fare a meno dell'attaccante juventino: "Per problemi di infortunio, Dušan Vlahovic non sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic per le partite contro Giordania e Bulgaria”.

Lo stesso CT ha poi commentato: "Non possiamo nemmeno contare su Vlahovi?, con il quale ho avuto anche colloqui in questi giorni e speravo che potesse recuperare per la Bulgaria. Sfortunatamente, Dušan soffre di un dolore costante all’inguine, è meglio che salti questi impegni e che recuperi definitivamente dall’infortunio".

Fantacalcio.it per Adnkronos