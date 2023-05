Koelliker presenta il suo primo scooter elettrico

Gruppo Koelliker introduce in gamma il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll

Dopo tante novità in campo quattro ruote come Microlino e Aiways U6, arriva sul mercato italiano un nuovo scooter 100% elettrico Koelliker powered by Askoll.

Si tratta di un leggero due ruote dotato di due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna che, grazie al loro peso di soli 7,6 kg, possono essere ricaricate da qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore, garantisce fino a 90km di autonomia e ha una velocità massima di 66 km/h.

La gamma degli scooter elettrici Koelliker è composta da due modelli con due potenze diverse.

Si tratta di uno scooter molto leggero, appena 88 Kg., e soprattutto guidabile anche da persone poco esperti dotate però sempre di patente AM (categoria L1e) – A e B (categoria L3e).

Il nuovo nato di casa Koelliker sarà disponibile in due modelli con versioni rispettivamente nella categoria L1e e L3e.