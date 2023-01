Box per l'aperitivo che contengono panzerotti, calzoni, taralli e tanti altri prodotti pugliesi, da gustare in una piazza, in un parco o in ufficio. Questa l'idea di Daniela Colagrande, 39enne barese. Globetrotter per passione, la giovane imprenditrice ha deciso di aprire un "ristorante" pugliese su due ruote e l'ha chiamato Polpetta Lokale Gastronomie: lungo i canali e i viali di Amsterdam è già un successo che ha fatto innamorare cittadini e turisti.