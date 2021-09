La sparizione della sinistra italiana monito per la Gauche

La polverizzazione dell'estrema sinistra italiana, che ha portato all'estinzione della rappresentanza tricolore di quell'area politica nel Parlamento Europeo, è uno "spettro", un "fantasma" per la Gauche francese. A dirlo, a margine della plenaria del Parlamento a Strasburgo, è la copresidente del gruppo della Sinistra Gue/Ngl Manon Aubry, francese della France Insoumise. La fine che hanno fatto i compagni italiani, spiega, costituisce per la sinistra francese un monito a cercare sempre di offrire agli elettori una proposta politica "solida", pena l'estinzione. La Gue/Ngl è "pronta ad aiutare", anche perché l'Italia è un Paese importante, ma non può "sostituirsi agli italiani" nella ricostruzione di un'area politica.