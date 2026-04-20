L’agenda del premier Giorgia Meloni

Martedì 21 aprile alle ore 12:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita il Salone Internazionale del Mobile a Milano.
Giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Riunione informale dei capi di Stato o di governo ad Agia Napa e a Nicosia, Cipro.
Sabato 25 aprile alle ore 9:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria da parte del Capo dello Stato in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione.