Lampedusa, oltre 1.600 migranti nell'hotspot

Il maltempo ferma gli sbarchi a Lampedusa, ma anche i trasferimenti di migranti dall'hotspot. Nel centro ormai sotto pressione da giorni sono oltre 1.660 gli ospiti. Ieri sera dopo una serie di manovre rese impossibili dal mare mosso e dal forte vento, infatti, è fallito il tentativo di trasbordare circa 250 migranti dal rimorchiatore Asso Trenta a nave Azzurra, da giorni in rada a Lampedusa con i suoi 600 posti disponibili, senza riuscire, però, ad attraccare le per cattive condizioni meteo. Solo 80 migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto da Porto Empedocle. Per loro è previsto il trasferimento in centri del Ragusano.

Un altro gruppo di 80 sarà trasferito stasera sempre sul Cossyra. Impossibile, invece, a causa delle cattive condizioni meteo il trasferimento stamani di altri 200 migranti a bordo della Sansovino che non è riuscita a raggiungere l'isola.