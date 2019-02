Domenico Parisi da oggi al vertice dell'Anpal

Mimmo Parisi

Al via la presidenza di Domenico Parisi all’Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, e al contestuale incarico di amministratore unico di Anpal Servizi Spa. Il decreto di nomina era stato firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 febbraio scorso. Domenico Parisi, detto Mimmo, entra nel pieno delle sue funzioni a seguito della trasmissione del nulla osta da parte della Corte dei Conti.

Parisi, dopo essersi laureato nel 1992 all’Università Cattolica di Milano in Sociologia, si trasferisce in America dove frequenta un Master di specializzazione alla Pennsylvania State University e consegue successivamente il Dottorato di ricerca in 'Rural Sociology' nel 1998. "Continua la carriera accademica fino ad arrivare nel Mississippi, a Starkville, dove ha sede la Mississippi State University, dove diventa professore ordinario nel 2007 -spiega una nota Anpal- di Demografia e Statistica applicata. È in questo Stato che Parisi diventa direttore del Centro nazionale di ricerca strategica di pianificazione e analisi (nSPARC) e mette a punto il Mississippi works system, un modo innovativo di intendere i servizi per il lavoro utilizzando anche i big data, con tutte le informazioni statali e delle aziende, e che consente alle persone in cerca di occupazione di entrare in contatto diretto, ancorché mediato, con la domanda di lavoro".

"Determinante per il sistema realizzato -spiega la nota- è il legame tra la persona, la sua formazione e la domanda di lavoro delle imprese, nella consapevolezza che l’aggiornamento professionale e la valorizzazione delle competenze siano il primo passo necessario per trovare occupazione". Parisi è stato nominato dal governo in Anpal "per la sua esperienza, per il fondamentale ruolo che l’Agenzia nazionale avrà nella gestione e implementazione del reddito di cittadinanza: sia per la realizzazione delle piattaforme informatiche necessarie, in concorso con Inps, Poste e gli enti coinvolti; sia per la guida delle risorse che saranno contrattualizzate da Anpal Servizi in supporto e in accordo con le Regioni, per la promozione e gestione sul territorio dei servizi per il lavoro e il funzionamento dei centri per l’impiego", conclude la nota.