circle x black
Cerca nel sito
 

Infortuni, Fazzari (Fater): '"Sicurezza è responsabilità di tutti, in sistema valoriale condiviso"

sponsor

- (Ipa)
- (Ipa)
13 gennaio 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il principio di base è che la sicurezza sul lavoro innanzitutto è una responsabilità di tutti. Ovviamente noi abbiamo una serie di professionisti che si occupano specificatamente di questo, ma poi tutti noi, io in primis con tutto il leadership team, siamo in campo per la sicurezza sul lavoro in azienda. E il principio di base è che la sicurezza è qualcosa che non si fa perché te lo chiede qualcuno al di fuori dell'azienda, ma perché diventa un'abitudine, un qualcosa che si fa naturalmente anche senza pensarci. Bisogna abbinare alcune cose ben codificate: innanzitutto la tanta legislazione sulla sicurezza insieme agli investimenti". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, dal 1992 joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sicurezza sul lavoro responsabilità azienda
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza