circle x black
Cerca nel sito
 

Infortuni, Franzolini (FenealUil): "Fare di più, attenzione Inail e Inl"

sponsor

iL segretario generale della FenealUil, sull'incontro di oggi, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra i sindicati dei lavoratori delle costruzioni con Inail e Inl

Infortuni, Franzolini (FenealUil):
28 aprile 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Noi abbiamo partecipato a questa giornata sulla salute e sicurezza come FenealUil, dentro quelle che sono le iniziative concordate insieme agli amici e ai colleghi di Cisl e Cgil. E continuiamo a chiedere agli organi ispettivi del lavoro e all'Inail un impegno serio e concreto sotto il profilo di salute e sicurezza sul lavoro. Sappiamo che purtroppo abbiamo ancora più di 1.000 morti sul lavoro in Italia, più moltissime malattie professionali e tantissimi infortuni, seppure non letali. È chiaro che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, bisogna farlo sotto il profilo della formazione e l'informazione dei lavoratori e l'Inail ci sta aiutando in questo senso. Parimenti va fatto molto di più sul tema dei controlli e delle verifiche nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili. Ed oggi abbiamo ricevuto sia dall'Inail che dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) una attenzione importante". Così, in un intervista con Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, sull'incontro di oggi, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra i sindicati dei lavoratori delle costruzioni con Inail e Inl.

CTA

E Franzoni ha ribadito che sul tema "il sindacato c'è, mette in campo tutta la sua forza. È una battaglia ancora lunga, ed e ci vorrà ancora parecchio tempo, però insieme alla nostra Uil, con l'iniziativa di 'Zero morti sul lavoro', contiamo di ottenere i primi risultati in tempi abbastanza brevi".

E Franzolini ha ricordato "tutto il lavoro che facciamo con gli enti bilaterali edili, con le casse edili, con i nostri Formedil, con i nostri istituti che fanno le visite tecniche di cantiere e anche con tutti i nostri Rlst", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortuni salute e sicurezza sul lavoro formazione dei lavoratori controlli nei luoghi di lavoro
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza