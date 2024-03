Parità di genere, Bellini: “Non si può scegliere tra carriera e famiglia, sono due aspetti conciliabili”

“E’ importante dare la possibilità di essere effettivamente contemporaneamente mamme e mogli chirurghi, non è un ostacolo alla famiglia. Questa è la campagna che io vorrei venisse compresa. Non si può pensare che bisogna scegliere tra la carriera e la famiglia. Sono due cose perfettamente conciliabili”. Lo ha detto Maria Irene Bellini - Gender Equity in campo medico, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università La Sapienza di Roma, in occasione dell’incontro dal titolo: Parità di genere, un nuovo paradigma nel Dna dell’organizzazione e un valore della PA per promuovere eccellenza e professionalità, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Inps