Parità di genere, De Vivo: “Inps lavora da anni sul tema”

“Sono tante le azioni positive che l'istituto ha messo in campo già da anni in tema di parità di genere: ha creato un cruscotto di genere per monitorare le politiche del personale, ha adottato un codice di condotta in un'ottica di genere per contrastare ogni forma di violenza, in quanto anche la violenza è una causa o una conseguenza delle disuguaglianze e ha istituito su tutto il territorio le figure di consiglieri di fiducia”. Sono le parole di Maria Giovanna De Vivo, presidente Cug Inps, a margine dell’evento ‘Parità di genere, un nuovo paradigma nel Dna dell’organizzazione e un valore della PA per promuovere eccellenza e professionalità’, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Inps.