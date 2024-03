Parità di genere, De Vivo: “Tra le iniziative anche guida in otto passi per donne vittime di violenza”

“Tante sono le iniziative messe in campo dall’Inps, come la guida in otto passi per le cittadine per dare loro l'informativa di tutte le prestazioni possibili: dal reddito di libertà alla all'assegno di inclusione per le donne vittime di violenza e tutte le altre prestazioni possibili, così come accordi con i centri antiviolenza per offrire canali privilegiati di assistenza per le donne”. Così, Maria Giovanna De Vivo, presidente Cug Inps, a margine dell’evento ‘Parità di genere, un nuovo paradigma nel Dna dell’organizzazione e un valore della Pa per promuovere eccellenza e professionalità’, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Inps.