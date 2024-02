Vino, al via corso Onav Roma per assaggiatori - I livello

Al via dal 19 marzo, e fino al 25 giugno, il corso di primo livello per assaggiatore di vino organizzato dalla sezione di Roma di Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e destinato a tutti gli appassionati, anche privi di esperienza, che vogliono avvicinarsi alla degustazione. Al termine del percorso di 16 lezioni teorico-pratiche e ottenuto il diploma, il corsista sarà in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze basandosi sulle nuove conoscenze e l'esperienza acquisite attraverso l'assaggio di oltre 50 vini scelti a rappresentare stili e tecniche di produzione locali, internazionali, tradizionali e innovative. Al corso, che si terrà presso il Ristorante Uniq (via settembrini, 33), possono iscriversi tutti, i soci Onav e chi non è ancora socio. Maggiori informazioni su programma e iscrizioni: https://onav.it/corsi/6-corso-per-assaggiatore-di-vino--1-livello--roma?id=7577.