Welfare aziendale, Scotto di Uccio (Giglio Group): “Strumento di attraction e retention di talenti”

“Il welfare all’interno della strategia dell’azienda assume un ruolo strategico. È uno strumento di attraction per nuovi talenti e per la strategia di repentino. I benefit sono no strumento fondamentale di sostegno al reddito di dipendenti essendo esenti da tasse. Una maggior diffusione di questi strumenti potrebbero essere d’aiuto nei contesti aziendali.” Ha dichiarato l’HR Director di Giglio Group Michele Scotto di Uccio a margine dell’evento “Welfare day” organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee.