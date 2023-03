Lazio, Pecorilli (Pci): ''Sanità priorità, diritto alla salute non garantito''

''La sanità è la priorità. Voglio ricordare che il nostro programma è stato stilato attraverso la collaborazione con i cittadini per capire in maniera attenta quali sono le criticità del territorio e naturalmente la sanità è il problema principe ovvero l'assenza della garanzia del dettato costituzionale: il diritto alla salute''. Lo ha detto all'Adnkronos Sonia Pecorilli candidata per il Partito Comunista Italiano alla presidenza della Regione Lazio.

''Con un devastante depauperamento del sistema sanitario nazionale ci troviamo di fronte alla chiusura degli ospedali di prossimità. Ci dicono che verranno aperti nuovi ospedali ma vorrei far notare che da giugno 2022 non sono garantiti i presidi necessari per l'igiene personale dei pazienti nei nostri ospedali. Vogliamo riportare la sanità a un livello dignitoso soprattutto per i pazienti, abbattere le liste d'attesa, evitare il finanziamento delle strutture private perché noi siamo per una sanità pubblica. La stessa Regione Lazio ha messo a disposizione dei fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa ma non è stato portato a compimento perché si vuole favorire la sanità privata''.

Tra le altre priorità indicate da Pecorilli il tema della disabilità. ''Ci dobbiamo assumere la responsabilità in termini sociali di aver dato poca attenzione ai soggetti colpiti da disabilità. Il nostro intento è costruire una precisa identità delle persone disabili, per poi far entrare la famiglia la scuola e i media per sviluppare meglio la socializzazione primaria. Dobbiamo sviluppare il parent traning per aiutare i familiari a far diventare indipendenti o autosufficienti le persone con disabilità in alcune situazioni. Lancio poi un appello per l'utilizzo della legge 68 del 1999 che tutela il lavoro delle persone disabili''.