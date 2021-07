Lazio, Veloccia: "Golena Marconi, lì ci sarà uno dei parchi più belli d'affaccio di Roma"

“Le città sono nate attorno al fiume. Noi ce lo siamo dimenticato per troppi anni a Roma. Oggi lo stiamo riscoprendo, un grande progetto, ma ci sono anche piccolo e grandi interventi che si stanno attuando già oggi. Ad esempio, sono cominciati gli sgomberi e la pulizia della parte fluviale di Marconi, la golena di Marconi, li ci sarà uno dei parchi più belli d’affaccio di Roma. Sarà un Parco meraviglioso in un quartiere così densamente popolato, quello di Marconi, dove manca anche un fazzoletto di spazio pubblico. Sarà una valvola di sfogo e sarà un modo per riqualificare un pezzettino del Tevere”. Lo dice, all’Adnkronos, Maurizio Veloccia vicecapo di gabinetto della Regione Lazio.

“Anche in questo caso - precisa - noi stiamo andando avanti con un progetto del tutto regionale, che ha ottenuto tutti i finanziamenti regionali e tutti i permessi soprattutto attraverso una grande sinergia, attraverso l’autorità del bacino del Tevere e con anche qui l’associazionismo perché grazie al grande fermento delle associazioni che si occupano di Tevere, da Agenda Tevere al Contratto di Fiume sul Tevere, un patto con l’associazionismo di base, noi abbiamo realizzato questo progetto. La sinergia è una sinergia che oggi si vede poco ma che è fondamentale in futuro per gestire questi spazi perché la chiave di volta non è soltanto riqualificare gli spazi pubblici ma poi gestirli e non farli cadere nuovamente nel degrado”.