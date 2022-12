'Le Ragioni della Nuova Politica', una riflessione di Crosetto apre la XIX edizione del Premio

Mercoledì 14 dicembre, a Roma, in via dei Portoghesi n. 12, nella sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, si celebra la diciannovesima edizione del Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica' istituito nel 1996 dall’Associazione culturale 'L’Alba del Terzo Millennio', per volontà del presidente Sara Iannone, con l’intento di sollecitare e valorizzare, attraverso esempi concreti di impegno civile, le esperienze più significative nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società. La manifestazione si apre alle ore 17,30 con il saluto dell’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli.

Il tema che caratterizza questa edizione del premio è ispirato alle prospettive dell’Italia in un’economia di guerra e di pace e sarà approfondito con una riflessione del ministro della Difesa Guido Crosetto, introdotto da Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24. Segue la cerimonia di premiazione in cui i premiati delle precedenti edizioni e le Autorità presenti consegnano il trofeo alle dieci personalità selezionate dall’associazione culturale 'L’Alba del Terzo Millennio' con il Comitato d’Onore del Premio, presieduto da Gianni Letta. Conducono Camilla Nata e Rosanna Vaudetti.

Ricevono 'La Colomba della Civiltà': Francesca Barbati, Imprenditrice settore Sanità; Cesara Bonamici, vicedirettrice Tg5; Fabrizio Castaldi, segretario generale Camera Deputati; Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile; Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa; Giacomo Lasorella, presidente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Agcom; Stefano Lucchini, direttore Affari istituzionali e Comunicazione esterna di Intesa Sanpaolo; Giovanni Malagò, presidente Coni; Giampietro Nattino, presidente onorario Banca Finnat; mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero Vaticano per la Comunicazione.