"Lei è vaccinato?". E Cacciari 'esplode' a Otto e mezzo

"Professore, lei è vaccinato, sì?". La domanda di Lilli Gruber 'accende' Massimo Cacciari. Il filosofo, ospite di Otto e mezzo, sbotta quando la conduttrice chiede informazioni sulla vaccinazione. "E' evidente che una campagna vaccinale nata in un certo modo con tutte le compagnie del mondo adesso si completerà e speriamo finalmente di uscire da questa da qui da questa sciagura lei cominciare a ragionare su come ricostruire il Paese. Quando saremo tutti vaccinati finalmente cominceremo a ragionare su come risanare questo paese", dice Cacciari, fornendo l'assist per la domanda della giornalista. "Ma è vaccinato lei professore?", chiede 'ingenuamente' Gruber. E la tempertura si alza. "Sono fatti miei, questi sono fatti miei, questi sono fatti miei...", scandisce Cacciari, irritato. "No basta, basta, basta, basta... Parliamo di altro...".