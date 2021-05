Letta: "Pd guardiano delle riforme per Recovery"

Il Pd nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi è il "guardiano" delle "riforme" che devono essere fatte per rilanciare l'Italia e sfruttare le risorse messe a disposizione di Next Generation Eu, che arriveranno solo a patto che il Paese si modernizzi, anche per dare una prospettiva ai giovani. E' quello che il segretario del Pd Enrico Letta, a Bruxelles per un giro di incontri istituzionali, ha spiegato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen oggi a palazzo Berlaymont.