Libri, Elisa Guzzo Vaccarino firma la prima 'Geopolitica' della Danza

La danza in Occidente tra tecnica e estetica, organismo e corpo politico, specchio nei secoli di battaglie e conflitti ideologici in un continuo confronto con l'universo dello spettacolo dal vivo e il teatro. Elisa Guzzo Vaccarino, massima esperta e studiosa di danza, firma per Scalpendi editore il suo ultimo libro ' Confini Conflitti Rotte. Geopolitica della danza', un complesso e nutrito compendio che si dipana per 'tappe' partendo da una riflessione post pandemica. "La vecchia Europa, centro culturale del mondo - spiega l'autrice all'Adnkronos- è entrata, da tempo, in una fase di messa in discussione. Decolonizzazione, globalizzazione, nascita di nuovi 'imperi' etnico-economico-politico. La Cina, per esempio, La Russia, gli Stati Uniti, l'India... Un primato che ha subito forti scosse e che ci obbliga a interrogarci sulla nostra storia, sulla nostra cultura non soltanto coreutica perchè oggi, più che mai, le vicende del 'corpo in performance' devono essere lette in un'ottica più complessa, comprensiva delle questioni legate alla razza, al genere, all'identità, al costume".

Elisa Guzzo Vaccarino parte dall''Excelsior' ottocentesco, omaggio trionfale alla civiltà europea, alla scienza, alla tecnica, nel ricordo della colonizzazione del mondo, e cita un altro 'Excelsior, quello degli anni 2000, firmato Salvo Lombardo, che mette in prima piano ogni possibile contraddizione di uno schema apparentemente precostituito e soprattutto in voga alla fine del XIX secolo. "Un lungo cammino di scrittura e immagini, foto, ritratti (la Argentina, Anna Pavlova, Loie Fuller, Ruth Saint Denis, Kazuo Ohno, Mata Hari, la 'spia' uccisa durante la seconda guerra mondiale), locandine di spettacoli e balletti per ridisegnare percorsi con cui rileggere l'arte e la pratica della danza - spiega ancora Elisa Guzzo Vaccarino - Espressione di una vasta ragnatela geopolitica che sempre riflette nelle sue concezioni e nella sua evoluzione gli eventi della grande storia".

E ridisegnando, nella prima parte, una nuova 'geografia' della danza, tra Est e Ovest, fatta di innesti, contaminazioni, influenze, Elisa Guzzo Vaccarino nell'ultima parte del prezioso volume si concentra su spaccati spettacolari interculturali, una 'time line' di cinque decenni attraverso alcune messe in scena esemplari, come scrive l'autrice, di autori occidentali e non, dalla metà degli anni '70 del Novecento ad oggi. Sfilano Pina Bausch, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Maurice Béjart, Bartabas, Alain Platel, Peter Sellars, Bob Wilson, Shen Wei, Saburo Teshigawara, Shantala Shivalingappa, Robyn Orlin e Dada Masilo. "Registi, coreografi, danzatori che offrono via via un portfolio di creazioni molto indicative di come si possa navigare gli uni nelle culture degli altri - riflette Elisa Guzzo Vaccarino- a partire dalla prospettiva cosmopolita e curiosa occidentale fino alle opere nate da artisti non europei e non bianchi desiderosi di approvvigionarsi a tutte le culture, facendo tesoro anche di quella occidentale, avvalendosi delle rispettive diversità e identità, affermandole, superandole- conclude- come nell'oscillazione eterna di un pendolo".