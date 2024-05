Non è mai troppo tardi per tornare in forma, buone notizie dall’Australia

Non è mai troppo tardi per tornare in forma. È quanto sostiene un’équipe di ricercatori australiani in un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Plos Medicine”. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere: stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11mila donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019.