Lo sceicco di Dubai a Bari per l'ultima giornata di AmbientArti

Un ospite d’eccezione per la terza e ultima giornata degli appuntamenti di AmbientArti, il primo Festival ecologico pugliese che si sta svolgendo nella sede della Biblioteca De Gemmis, nel Borgo Antico di Bari.

È lo sceicco di Dubai H.E. Mohammed Sheik Bin Murjeen, presidente dell'Emirates Travellers Festival, che domani mattina a partire dalle 9.30 aprirà i lavori della Tavola rotonda “Fast Pitch Deck for all global opportunities”. L’evento è stato organizzato dall’emittente televisiva Telebari, con il sostegno della Regione Puglia, ed è un’opportunità per approfondire temi di natura ambientale come la Green-Economy, attraverso i diversi linguaggi della comunicazione contemporanea: dalla politica all’arte, passando attraverso la scienza, fino ad arrivare alla musica e al cinema.

“L’Italia e la Puglia sono felici di promuovere l’amicizia tra i nostri popoli - ha dichiarato la direttrice di Telebari, Maddalena Mazzitelli - Insieme possiamo creare nuove collaborazioni. La mia azienda Telebari opera in Italia da 50 anni, ha seguito da vicino l'incredibile crescita di Dubai ed è onorata di dare il benvenuto a H.E. Awad Mohammed Sheik Bin Mujreen, presidente dell'Emirates Travellers Festival”.

“La gentilezza e la bellezza dei nostri popoli - ha proseguito l’organizzatrice di AmbientArti - potranno dare speranza ai giovani imprenditori, per l'economia e la crescita sostenibile. Possiamo imparare da Voi viceversa. Potremo collaborare l'un l'altro per lo sviluppo globale. Insieme possiamo trasmettere il nostro messaggio positivo di amicizia in tutto il mondo promuovendo insieme la nostra storia, la cultura e la prosperità”.