Logitech G Cloud, la console portatile per lo streaming arriva in Europa

Logitech ha annunciato il lancio della console portatile da gaming Logitech G Cloud anche in Europa a partire dal 22 maggio 2023. Oltre che in Nord America e a Taiwan, Logitech G Cloud sarà quindi disponibile nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, solo online su LogitechG.com, Amazon, Currys, Fnac e MSH Electronics al prezzo di vendita di 359 euro. Per celebrare il lancio europeo, Logitech G ha collaborato con i suoi partner per offrire un bundle speciale che comprende fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che include Xbox Cloud Gaming, un mese di Nvidia GeForce Now Priority e un mese di Shadow PC. Sarà disponibile in paesi selezionati dal 22 maggio al 22 giugno 2023, fino a esaurimento scorte. "Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. "G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l'ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa". G Cloud è una console portatile che permette di riprodurre in cloud i titoli PC da diversi servizi in abbonamento. Sviluppato in collaborazione con Tencent Games, Logitech G Cloud consente ai giocatori di giocare ovunque grazie alla connessione Wi-Fi. Sono disponibili anche giochi per Android tramite il catalogo di Google Play.