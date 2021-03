M5S, Masia: "Leadership Conte rafforza Movimento e alleanza"

(Adnkronos)

Anche se ancora non si conoscono i risultati delle rilevazioni in corso, l'affidare a Giuseppe Conte un ruolo preciso nel Movimento 5 stelle rafforza sia il movimento che l'alleanza con il Pd. Lo dice all'Adnkronos Fabrizio Masia, direttore generale di Emg Acqua.

"Stiamo conducendo le rilevazioni sugli effetti che può avere l'attribuzione di un ruolo di guida nel Movimento 5 stelle a Giuseppe Conte e ancora i risultati non sono a disposizione -premette Masia- La sensazione è che per i 5 stelle dovrebbe comunque esserci un vantaggio, perché definendo una leadership e assegnandola a Conte si rimette ordine dopo settimane di confusione e schizofrenia (questi se ne vanno, questi restano ecc.) e si dà un'impostazione più chiara sia a livello di immagine che di contenuti".

"Con Conte il Movimento assume un evidente posizionamento più moderato, equilibrato e filoeuropeista e si trasmette l'idea di rafforzamento dell'allenza che ha sostenuto l'ultimo governo e in particolare dell'asse con il Pd. Quindi la decisione di affidarsi a Conte, cioè alla personalità che nell'ultimo anno e mezzo-due è riuscito a mantenere una fiducia alta nell'opinione pubblica, manifesta la convinzione -conclude Masia- di poter recuperare consensi, anche in funzione di quella che viene definita l'alleanza strutturale con il Pd".