WhatsApp, che cambia con foto e video

Immagine di repertorio (Afp)

Foto e video presto si vedranno direttamente sulle notifiche di WhatsApp. A diffondere l'indiscrezione è il portale specializzato WABetaInfo con un tweet in cui spiega che la funzione sarà disponibile nella nuova release beta per IOS. A oggi si vede solo il testo nelle notifiche, domani potrebbero vedersi anche i filmati e le fotografie. Un modo per rendere più veloce la risposta che mette, però, a rischio anche la vostra privacy. Sarà bene fare attenzione a chi può prendere in mano il vostro smartphone. Qualcuno 'non autorizzato' potrebbe vedere le vostre immagini, mettendovi in imbarazzo. E' possibile, quindi, che venga anche prevista l'opzione 'disattiva'. La nuova versione dovrebbe arrivare prima su iPhone e, poi, su Android.