iPhone, sostituisci la batteria con 29 euro

(Foto Fotogramma/Ipa)

Il polverone si era alzato giusto un anno fa quando Apple aveva confermato quello che milioni di utenti in tutto il mondo avevano potuto sperimentare direttamente: all’aggiornarsi del sistema operativo sui modelli di iPhone più vecchi corrispondeva un rallentamento nelle prestazioni del dispositivo. Obsolescenza programmata? Apple aveva chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. In una lettera aperta e pubblicata su internet, l'azienda di Cupertino aveva così annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia a 29 euro. Una campagna partita a gennaio di quest'anno e che si concluderà alla fine di questo fine di questo mese. A essere interessati sono gli iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X. Dopo il 31 dicembre 2018 il costo del servizio sarà di 49 euro per tutti i prodotti eccetto iPhone X, per il quale sarà di 69 euro.

"La batteria è progettata per conservare fino all’80% della capacità originale per 500 cicli di carica completi si legge sul sito - La garanzia di un anno copre eventuali difetti della batteria, ma Apple offre un servizio di assistenza per la batteria anche dopo la scadenza della garanzia. Prezzi e condizioni possono variare". Quindi andate su Impostazioni, Batteria e quindi Stato batteria. Controllate la Capacità massima: se è pari o inferiore all'80% si può accedere al programma. In questo caso si può fissare un appuntamento presso un Apple Store o uno dei numerosi Centri Assistenza Autorizzati Apple: che l'apparecchio sia riparato durante l'appuntamento non è garantito. Nei casi più complessi, potrebbe essere necessario inviare il prodotto a un centro riparazioni Apple. In quel caso, l'iPhone sarà pronto per il ritiro nel giro di una settimana. Altrimenti Apple ti invierà su richiesta una confezione per ritirare lo smartphone. Basta prenotare una spedizione a un centro riparazioni Apple: l'iPhone sarà restituito nel giro di 6-8 giorni. Sul support.apple.com/it è possibile trovare ogni info.