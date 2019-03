Facebook down, problemi anche su Instagram e WhatsApp

(Fotogramma/Ipa)

Facebook non va, ma anche Instagram e WhatsApp danno parecchi problemi. E' una giornata nera un po' per tutti i social da mercoledì circa alle 17, ma a essere completamente down è proprio la creatura di Zuckerberg. A 'salvarsi' è solo Twitter, dove dalla centrale operativa di Fb fanno sapere cinguettando: "Stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma vi possiamo dire che non abbiamo subito un attacco informatico".