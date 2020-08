Twitter cambia

(Afp)

Caratteri più grandi e un'interfaccia che ricorda la versione mobile. Twitter è cambiato per tutti, e da oggi mostra agli utenti la sua nuova veste. Tra le modifiche più evidenti, il menù - che dall'alto si sposta a sinistra - e la colonna delle tendenze e suggerimenti, ora sulla destra. Via libera alla possibilità di personalizzare l'aspetto, con la scelta dei colori e dei pulsanti. Cambia anche la modalità per copiare il codice embed, con l'apertura di una nuova finestra. Delusione, invece, per quanti speravano nella 'rivoluzione': con la nuova versione non è infatti ancora possibile modificare un tweet.