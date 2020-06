Samsung Italia entra nel mondo del podcasting con Elio e Le Storie Tese

Samsung Electronics Italia annuncia il lancio del podcast Elio e le storie Tech su Spotify. Lo show, sviluppato in 12 puntate on air da oggi 30 giugno, sarà incentrato sul tema del Connected Living ed è condotto condotto da Elio e le storie Tese, che racconteranno, insieme ad ospiti d’eccezione, come la tecnologia abbia cambiato e continui a migliorare la vita delle persone.

Con la consueta ironia che contraddistingue Elio e la sua band, il podcast indaga sulle modalità con cui, grazie alla tecnologia, si può vivere meglio e come “essere connessi” possa aiutare a superare tanti piccoli ostacoli nella vita di tutti giorni. Puntata dopo puntata, Elio e le storie Tese cercheranno di imparare tutti i segreti e i diversi aspetti della vita connessa attraverso la tecnologia Samsung. Il tutto scandito dalla presenza di numerosi ospiti e dall’ironia scanzonata del noto gruppo milanese, che tra una battuta e l’altra concluderà ogni puntata con l’invenzione di un “neologismo tecnologico”, che descrive l’innovazione scoperta insieme all’ospite, e che verrà subito messo in musica.

Durante le 12 puntate del podcast, Stefano Belisari, in arte Elio, intervisterà, insieme agli storici membri della band Faso e Cesareo, un ospite per ogni episodio. Con una nuova puntata ogni due settimane, il format accompagnerà gli ascoltatori nell’arco dei prossimi cinque mesi. Oltre all’intervista all’ospite speciale, con cui si parlerà di innovazione e tecnologia, ad ogni appuntamento Elio e la band inventeranno un neologismo che diventerà centro di un breve brano musicale, ispirato al tema della puntata.

“Samsung Italia - ha commentato Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia - si distingue nel mercato per l’innovazione dei suoi prodotti e per la sua tecnologia all’avanguardia, e la continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non riguarda solo i prodotti, ma anche le modalità di comunicazione. Vogliamo essere vicini ai nostri utenti e rivolgerci a loro attraverso nuovi strumenti che ci permettano di raccontare il nostro brand in maniera emozionale e coinvolgente, che evidenzi quello che è il vero, grande impatto della nostra tecnologia nella vita quotidiana. L'ascolto dei podcast è in aumento in maniera esponenziale e trasversale rispetto alle diverse generazioni. Per questo motivo Samsung ha deciso di puntare su questo canale per comunicare in maniera nuova i temi più cari alla nostra azienda, grazie ad una conduzione d’eccezione, quella degli Elio e Le Storie Tese, e a tanti ospiti che aiuteranno gli ascoltatori ad immergersi appieno nella vita connessa", ha concluso Cordani.

“Ci piace metterci alla prova con nuovi progetti, e parlare di tecnologia ancora ci mancava. Anche se la utilizziamo tutti i giorni, con questa esperienza abbiamo intrapreso un vero e proprio viaggio nell’innovazione, che sotto tanti aspetti per noi era ancora da scoprire. Durante le puntate, con i vari ospiti che si sono succeduti e con i quali abbiamo avuto il piacere di chiacchierare e scherzare, abbiamo raccontato a modo nostro come, utilizzando in modo consapevole i diversi dispositivi tecnologici, ciò che è complicato può diventare semplice e ciò che era impossibile, ora è a portata di mano”, ha commentato Stefano Belisari di Elio e le storie Tese.