Castellano (Lg), 'la tecnologia è stata importante durante la pandemia, ora serve innovare'

"La tecnologia è stata importantissima durante il periodo di pandemia" e "in questo momento delicato è quanto mai importante offrire innovazioni utili, che portino davvero valore aggiunto attraverso novità concrete e tangibili. Gli utenti infatti sono più attenti alla spesa rispetto a qualche mese fa". Lo dice all'Adnkronos Claudio Castellano, marketing manager di Lg Mobile.

"I dispositivi personali come smartphone, tablet e Pc ci hanno consentito di rimanere in contatto, di lavorare, di studiare e naturalmente di intrattenere e di mantenerci informati. In più - continua Castellano - gli smartphone costituiscono oggi anche uno strumento utile per la tracciabilità attraverso l’utilizzo dell’applicazione Immuni messa a disposizione dal governo".

Per questo, Lg ha deciso "di puntare su caratteristiche distintive di facile riconoscibilità e su prezzi di lancio più competitivi rispetto al passato e abbinati a promozioni interessanti", come quelle legate, ad esempio, all'ultimo smartphone lanciato dal colosso coreano, lo smartphone Lg Velvet, che al suo acquisto viene accompagnato, fino a fine mese, da alcuni accessori tra cui la cover Dual screen e le cuffie con custodia che igienizzano gli auricolari grazie ai raggi Uv, rendendole più sicure in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo.

"Storicamente abbiamo sempre portato sul mercato innovazioni concrete soprattutto in termini di user experience e form factor. Il dual screen è un accessorio che risponde proprio all’esigenza di innovare in un panorama ultimamente meno dinamico rispetto al passato", ricorda ancora Castellano. "I dati ci dicono che sempre più utenti utilizzano più applicazioni contemporaneamente. Inoltre la fruizione dei contenuti video mantenendo lo smartphone in verticale (quindi con schermo ridotto) è molto usata perché gli utenti, soprattutto i ragazzi, vogliono poter liberamente commentare in tempo reale, proprio mentre fruiscono del contenuto. Allo stesso tempo - continua - lo smartphone è il personal device per eccellenza e garantirne la portabilità rimane un elemento essenziale. Dalla ricerca del trade off tra portabilità e fruizione ideale del contenuto e’ nata l’idea di Dual screen: un accessorio flessibile perche’ indipendente dello smartphone. Posso quindi usarlo solo quando serve. Tutte queste considerazioni sono alla base del nostro lavoro e guideranno anche gli sviluppi delle nostre future tecnologie", conclude Castellano.