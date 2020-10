Poste: al via webinar gratuiti di educazione digitale

In collaborazione con Postenews.it

Poste Italiane ha avviato la stagione di webinar sulla rivoluzione tecnologica e digitale in atto, nell’ambito del Progetto di educazione digitale. Destinatari dell’iniziativa tutti i cittadini e i dipendenti, con il fine di favorire consapevolezza e conoscenze di tematiche attuali, nonché promuovere l’inclusione sociale e la riduzione degli impatti ambientali che le stesse tecnologie consentono. L’azienda spiega che al primo appuntamento virtuale, a Palermo, hanno partecipato 400 persone e nelle prossime settimane i corsi si estenderanno in tutta Italia, coinvolgendo gli utenti degli uffici postali.

Le sessioni, della durata di circa un’ora, indicano come sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione digitale, dall’uso corretto degli strumenti digitali per la gestione del denaro agli acquisti online, e le nuove modalità di accesso a informazioni, prodotti e servizi. Per accrescere la consapevolezza circa gli strumenti digitali a disposizione, Poste organizzerà inoltre webinar sui temi della sicurezza informatica. Per maggiori informazioni ed iscrizioni consultare il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html#/video.