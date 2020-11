Acquistare online i fermenti lattici: su farmaciaigea.com non è mai stato così semplice

In collaborazione con farmaciaigea.com

I fermenti lattici sono integratori naturali che mantengono la microflora intestinale in uno status di equilibrio. Nella norma queste sostanze vengono assunte tramite una dieta sana e varia; talvolta però, come in casi di sistema immunitario indebolito, è necessario ricorrere ad integratori specifici che aiutino a riportare la flora batterica dell’intestino ad un livello di normalità.

Oggi, a causa della particolare situazione che stiamo vivendo, acquistare online è diventato sempre più normale e questo vale anche per prodotti come i fermenti lattici. L’assenza di contatto interpersonale potrebbe spaventare per questi acquisti, ma realtà come quella di Farmacia Igea hanno lavorato per sopperire a tale mancanza.

L'e-commerce di Farmacia Igea www.farmaciaigea.com ha un’interfaccia user friendly che ci aiuta a navigare nel vasto assortimento di integratori di fermenti lattici proposti. Tra questi troviamo sia i probiotici che i prebiotici, la cui differenza ci viene ben spiegata nell’approfondimento sui fermenti lattici presente sul sito.

Come scegliere il prodotto più adatto alle nostre esigenze in un catalogo così ampio? Nella pagina dedicata ai fermenti lattici, l'utente, grazie alla presenza di numerosi e pratici filtri, ha la possibilità di effettuare una veloce scrematura non solo in funzione del produttore e della fascia di prezzo, ma anche del formato più congeniale: integratori in polvere, compresse, flaconcini, gocce e sciroppi. I clienti più sensibili ad alcune tematiche potranno inoltre ricorrere ai filtri che consentono di distinguere i complementi alimentari classici, fitoterapici, biologici o con un INCI naturale.

E se ancora non siamo riusciti a trovare i fermenti lattici indicati per la nostra situazione o abbiamo dei dubbi, per ogni prodotto è possibile consultare la sezione delle Recensioni e quella delle Domande. Nella prima troviamo opinioni di altri utenti che hanno acquistato e provato l’integratore; nella seconda possiamo invece rivolgere domande specifiche a cui risponderanno direttamente i farmacisti di Igea, che vantano anni di esperienza alle spalle. E sono proprio loro a fornire assistenza al cliente prima, durante e dopo l’acquisto.