La doppia anima di Act n.1

(Ipa/Fotogramma)

di Federica Mochi



L’acqua come elemento, come specchio, come riflesso dell’anima. Doppia, come il duo creativo di Act n.1, Galib Gassnoff e Luca Lin, che per la spring-summer 2020 mandano in passerella eleganti look composti da camicie e felpe, gonne e abiti in tulle vaporoso, top che fondono insieme camicie, tshirt e felpe. E ancora hoodie abbinati ad abiti in georgette di seta. Non mancano citazioni all’ex Celeste impero, come le maniche delle vestaglie tradizionali cinesi montate su camicie e giacche con volant.

Per la sera, invece, via libera a decostruzioni e ricostruzioni su camicie e felpe. Gioco di equilibri anche sui volumi: le maniche maxi, i wrap dress e la crinolina delle gonne. Completano i look dettagli in piume di struzzo, cristalli e jacquard fil-coupé che impreziosiscono i capispalla. Il duo creativo debutta infine con gli accessori: borsette da sera in filo metallico e perline dal vago sapore vintage.