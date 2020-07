Emporio Armani, 'classic pro' ed elogio al riciclo

di Federica Mochi

Say yes to recycling. E se lo dice Armani c’è da fidarsi. Per la fall-winter 2020 di Emporio Armani, Re Giorgio riattualizza il classico guardaroba maschile in chiave progressista, arricchendo la collezione con una capsule all’insegna del sostenibile. È R-EA, una ventina di capi realizzati con materiali e tessuti riciclati e rigenerati.

Sulla passerella di Emporio la tradizione è rivisitata e riadattata e si traduce nelle giacche e nei cappotti con sottocolli di velluto, fustagno e panno. O ancora, nei classici chevron, resche, Galles e diagonali. Classic pro, appunto. Proporzioni e volumi vengono esasperati, in un dialogo costante tra sportswear e un nuovo classico rivisitato.

Lato palette si spazia dai grigi minerali ai rossi lacca agli onice, bianco neve e nero, reso brillante da tocchi di filamenti silver.