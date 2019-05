Airbnb: "Da Federalberghi offese ad amministratori locali su tassa soggiorno"

(Fotogramma)

"Difendendo d’ufficio i suoi numerosi associati accusati di peculato, il presidente Bocca si scaglia contro tutto e tutti, riuscendo a mancare di rispetto in un colpo solo sia al legislatore sia agli amministratori delle 23 città che hanno automatizzato l’imposta di soggiorno tramite Airbnb". Così in una nota la piattaforma online di affitti brevi Airbnb replica a quanto denunciato oggi dal presidente di Federalberghi Bernabo’ Bocca che ha parlato di 'far west' sui portali web facendo riferimento a 18 comuni italiani su 997 che riscuotono la tassa di soggiorno attraverso Airbnb.

Airbnb, prosegue la società "è l’unica piattaforma digitale ad avere in essere accordi per la riscossione dell’imposta di soggiorno con quasi tutte le grandi città d’arte. Si tratta - spiega la nota - di protocolli innovativi che sono stati raggiunti con lavoro ed impegno da parte nostra, di politici e funzionari, cercando una sintesi non facile fra tecnologia, leggi nazionali e regolamenti locali. Con i Comuni siamo riusciti a semplificare la vita a ospiti, host e amministrazione e a garantire il 100% del riversamento dell’imposta, cosa che evidentemente in Federalberghi è motivo di imbarazzo".

"Nella propria battaglia di retroguardia, - contrattacca ancora Airbnb - Federalberghi riesce ad offendere, parlando di accordi ‘capestro’, funzionari competenti di città come Milano, Firenze o Bologna che invece guardano alle convenzioni con Airbnb come a un modello da replicare con altri portali".

"Notiamo ormai un distacco siderale fra l’associazione e la realtà di molti albergatori locali, host dell’ospitalità tradizionale Italiana che - conclude a società di affitti brevi - cerca innovazione e che vede in Airbnb una community aperta a tutti, una nuova risorsa per chiunque si affacci al mondo dell’accoglienza o ne sia protagonista da generazioni".