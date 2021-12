ManagerItalia e Regione Veneto mettono i manager a supporto di giovani e imprese

"Questo che firmiamo oggi è un protocollo d’intesa innovativo che conferma l’impegno congiunto di Manageritalia e della Regione verso i giovani - ha detto Elena Donazzan, Assessore istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto prima di firmare il protocollo d’intesa con Manageritalia Veneto - per entrare ed affrontare il mondo del lavoro e per preparare i manager di domani".

La firma tra Elena Donazzan e Lucio Fochesato, presidente di Manageritalia Veneto, è avvenuta ieri sera al teatro Comunale di Vicenza davanti a oltre 500 manager e familiari all’interno dell’incontro per gli auguri "Galà per il social".

"Le novità, rispetto all’accordo precedente, - ha continuato Donazzan - riguardano l’intervento dei temporary manager selezionati da Manageritalia nella crescita e trasformazione delle aziende, una situazione che vivo spesso e dove la differenza, in questi momenti di crisi, la fa aver di fronte un manager che ragioni anche con il cuore e ci metta passione. Gestire le trasformazioni grazie alle competenze di un manager è fondamentale. Altro punto il turismo, dove anche qui serve managerialità per competere e fare sistema. Voi ci aiuterete a crescere anche in questo".

La firma dell’accordo tra Regione Veneto e Manageritalia, la visione di spezzoni di famosi musical a cura di MOUGE, compagnia di musical padovana composta da brillantissimi giovani, il supporto a tre Onlus per il sociale (Società Teosofica, Vivi Autismo e Sos Bambino) e gli auguri collettivi. Questi gli ingredienti di “Galà per il Sociale”, la serata organizzata ieri sera al Teatro Comunale di Vicenza da Manageritalia con ospite d’eccezione l’assessore Elena Donazzan.

“Bello ritrovarsi in presenza per farci gli auguri e ancor più bello continuare - ha commentato Lucio Fochesato, presidente Manageritalia Veneto - il nostro accordo con la Regione per diffondere cultura e competenze manageriali tra i giovani e, proprio in un momento difficile come questo, inserire anche quello a favore di startup e aziende in trasformazione”.

I programmi a favore dei giovani che operano da anni con grande successo sono "Vivi tre giorni da manager", che coinvolgendo le università della Regione, seleziona laureandi o laureati per passare alcuni giorni a fianco di un manager e Food4minds, che vede manager andare nelle classi delle scuole superiori a raccontare il mondo del lavoro e il lavoro oggi. Per quanto riguarda invece il supporto diretto ai giovani aspiranti imprenditori, alle nuove startup o alle aziende in trasformazione, Manageritalia Veneto garantirà il sostegno di propri temporary manager selezionati ed inseriti in un apposito elenco, suddiviso in base alle competenze possedute in relazione a specifiche aree tematiche.

"L’impegno di Manageritalia Veneto - ha concluso Lucio Fochesato - continua sia nel supportare i manager nelle sfide professionali sia nel portare il loro contributo anche fuori dalle aziende a favore di tutto il territorio. Mai come oggi, ma noi lo abbiamo sempre fatto, serve senso di comunità. Noi che siamo una grande comunità manageriale siamo anche parte della più ampia comunità territoriale veneta alla quale vogliamo restituire quello che abbiamo ricevuto".