Marbel acquista licenza per kidswear Vivetta

Marbel Group, azienda specializzata da oltre 30 anni nell’abbigliamento per bambini di alta gamma, ha siglato un accordo per l’ampliamento del proprio portfolio clienti, che ha portato all’ingresso in licenza di Vivetta. Un’importante acquisizione che rafforza il costante impegno dell’azienda pugliese nella ricerca e nella sperimentazione nel settore kidswear sul territorio nazionale ed internazionale.

“Sono molto contento di questa nuova licenza che va ad ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di brand nel segmento bambina - spiega Giuseppe Cariello, fondatore e ceo di Marbel - e che si arricchisce così di una linea ricercata e divertente. La nostra capacità di rispondere con grande professionalità alle esigenze di brand diversi per stile ed occasioni d’uso è per noi un grande punto di forza. La nostra capacità di dare vita a prodotti di qualità, assolutamente Made in Italy e distribuiti a livello nazionale e globale, ci pone oggi come un partner molto interessante per chi vuole sviluppare la propria presenza nel segmento childrenswear".

Soddisfatta anche Vivetta Ponti, fondatrice e direttore creativo di Vivetta: “Da quando ho iniziato la collezione Kids mi sono appassionata moltissimo al kidswear perché mi dà grande libertà di espressione - spiega -. L’idea di poter creare una mini-me per la donna Vivetta mi ha da sempre incuriosita. La nuova partnership con Marbel Group rappresenta un ulteriore, importante passo nel percorso di crescita del brand. Sono sicura che l’intesa tra due realtà così affini porterà grande valore alla collezione, sviluppando un prodotto esclusivo, frutto della visione creativa del marchio e del know how di una solida esperienza fatta di artigianalità e professionalità. Sono molto orgogliosa ed entusiasta per l’inizio di questi nuovo progetto".