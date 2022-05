Mascherine, Pregliasco: "In autunno possibile ritorno obbligo in certi casi"

In autunno, quando è prevedibile un nuovo aumento dei casi di Covid-19, "magari bisognerà fare qualche restrizione" ed "è possibile che si debba reintrodurre l'obbligo di mascherina in qualche caso". Lo prospetta il virologo Fabrizio Pregliasco, che a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 ha ribadito i suoi calcoli: se è realistica la previsione degli Usa, che per la stagione autunno-inverno si aspettano oltre 100 milioni di casi Covid per le sottovarianti di Omicron, rapportando il dato alla popolazione italiana si può ipotizzare che "in autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani. Lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati", precisa il docente dell'università Statale di Milano.

Quanto alla nuova dose di vaccino contro Sars-CoV-2, "sarà una vaccinazione raccomandata, nelle stesse modalità del vaccino antinfluenzale". E i fragili che hanno già fatto una quarta dose? "In autunno faranno un richiamo, perché dopo 4 mesi stiamo vedendo che si verifica un calo della protezione", ricorda il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano.