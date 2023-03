Masciarelli Tenute Agricole, il vino per fare del bene

Masciarelli Tenute Agricole, azienda vitivinicola abruzzese tra le più significative del panorama enologico del Centro-Sud Italia, ha presentato la nuova annata dell’Abruzzo Pecorino DOC Castello di Semivicoli 2022 dando il via a un nuovo impegno benefico.

Il progetto charity riguarderà quest’anno ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - ABRUZZO ONLUS, che si batte per garantire una vita serena e dignitosa alle persone affette da autismo. Un’iniziativa di sostegno al mondo dell’infanzia divenuta ormai una tradizione. Inaugurata per la prima volta nel febbraio 2017 con il sostegno alla ONLUS Progetto Noemi e di cui, negli anni successivi, hanno beneficiato rispettivamente la Cooperativa Sociale Kaleidos (2018), Il Giardino Segreto (2019), BambiniSenzaSbarre ONLUS (2020), Terre des Hommes Italia in Libano (2021) e Food for Soul (2022).

Il progetto coinvolge ancora una volta uno dei suoi vini più innovativi come l’Abruzzo Pecorino DOC, il vino di punta della linea Castello di Semivicoli. Per questa nuova annata una parte delle vendite sarà devoluta all’associazione regionale di solidarietà sociale. Un bianco prezioso, prodotto con sole uve Pecorino in purezza, coltivate nei rigogliosi vigneti che circondano il Castello di Semivicoli, seicentesca dimora baronale nel comune di Casacanditella (CH), acquistata e riqualificata da Gianni Masciarelli e Marina Cvetic nel 2004, ora wine resort e punto di riferimento per l’hospitality. Per Masciarelli Tenute Agricole, azienda nata 1981 dall’intraprendenza di Gianni Masciarelli, figura simbolo dell’enologia abruzzese e grande innovatore, produrre vino non significa soltanto realizzare un prodotto di altissima qualità, ma trasmettere in ogni bottiglia la storia, la cultura e le tradizioni di un territorio, il ricordo delle mani che lo hanno creato, i valori di un’azienda.

Adnkronos - Vendemmie