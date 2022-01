Mattarella bis, Renzi: "Salvini e Conte sconfitti"

"Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella enews si esprime così sull'elezione per il presidente della Repubblica e sulla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale.

"Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a Montecitorio per spiegare il mio no alla proposta giallo-verde-nera di mandare il capo dei servizi segreti al Quirinale", spiega Renzi, facendo riferimento all'ipotesi di eleggere Elisabetta Belloni, capo dei servizi.

"Mentre scendevo le scale, pensavo che avremmo perso quella battaglia perché i numeri sembravano dare ragione a Conte e Salvini e agli altri che avevano proposto la candidatura Belloni. Ma ho pensato anche che ci sono momenti in cui bisogna difendere la storia, la decenza istituzionale, la credibilità anche se si è in minoranza. E, dunque, sono andato giù tranquillo. Alla fine è andata bene e l’intervento televisivo ha dato coraggio anche a chi faceva più fatica a esporsi", aggiunge.

"Molti di voi hanno le opinioni più disparate sul Colle, come è ovvio. Io la dico semplicemente: avere Draghi a Chigi e Mattarella al Quirinale dà stabilità e sicurezza al Paese. E di questi tempi non è poco", prosegue.