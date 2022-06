Mercedes presenta la nuova generazione della bestseller Glc, sarà solo ibrida

Più lunga e più bassa, offre un design ricercato e dotazioni sempre più hi-tech. Fondamentale il ruolo delle tre versioni plug in con autonomia elettrica oltre i 100 km e ricarica in 30 minuti. Potenziate le prestazioni in off road

"Negli ultimi due anni, la nostra GLC è stata il modello Mercedes-Benz più venduto. E dalla sua presentazione 2,6 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo. È un modello popolare in ogni area del mondo. Ecco perché il debutto della terza generazione GLC è più di un semplice lancio". Con queste parole Britta Seeger, responsabile mondiale Marketing & Vendite di Mercedes-Benz, ha presentato la nuova generazione del Suv contraddistinto da una design ancora più ricercato e da dotazioni sempre più hi-tech, ma soprattutto da una accelerazione sul fronte dell'elettrificazione.

La nuova GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnica a 48 V e alternatore-starter integrato. Tre i modelli ibridi plug-in con potenza complessiva fino a 333 CV e un'autonomia di oltre 100 chilometri che assicura una guida in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani, mentre la gamma prevede anche quattro motori a quattro cilindri benzina e diesel, combinati con un motore elettrico con tecnologia mild hybrid.

Per le plug in è stata adottata una batteria ad alto voltaggio sviluppata internamente a Mercedes-Benz con una capacità complessiva di 31,2 kWh. Con il caricabatteria in CC da 60 kW a richiesta, è possibile ricaricare completamente una batteria scarica in circa 30 minuti. Per la ricarica alla rete di casa in corrente alternata è disponibile di serie un caricabatteria da 11 kW (a seconda del mercato) per la ricarica trifase alla Wallbox.

Rispetto al modello che sostituisce la nuova GLC è più lunga di 60 mm (per un totale di 4.716 mm) e più bassa di 4 mm, con un bagagliaio aumentato di 50 litri (ora sono 600 quelli a disposizione) e vanta doti nettamente migliorate su strada ma soprattutto in fuoristrada, con comandi facilitati grazie alla schermata Offroad, e massimi livelli di trazione e sicurezza di guida con la trazione integrale 4MATIC di serie e una modalità di guida offroad completamente elettrica per i modelli plug-in.

Naturalmente potenziata anche l'interfaccia del sistema di Infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience) che diventa ancora più digitale e intelligente con una Realtà Aumentata per la navigazione offerta come equipaggiamento a richiesta: una telecamera rileva l'area davanti all'auto e il display centrale mostra le immagini integrandole con oggetti virtuali, informazioni e segni di demarcazione, come ad esempio segnali stradali, indicazioni di svolta, suggerimenti cambio di corsia e numeri civici.

Inoltre, debutta la nuova funzione gratuita “NewsFlash” con cui Mbux riproduce notizie brevi, della durata massima di due minuti. Infine la funzione Smart Home MBUX fa di Glc una centrale di comando mobile per l'abitazione: da remoto è possibile controllare e attivare temperatura e illuminazione, tapparelle e apparecchi elettrici.