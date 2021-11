Merkel da 'ex cancelliera' manterrà ufficio e 9 collaboratori

Secondo un documento presentato al Bundestag per l'approvazione, lo staff assisterà la leader uscente che continuerà a "svolgere attività nell'interesse della nazione"

Anche quando non sarà più cancelliera, Angela Merkel manterrà un ufficio con uno staff di nove collaboratori pagati dallo Stato. E' quanto si legge in un documento presentato per l'approvazione di una commissione del Bundestag, secondo quanto rivela la Dpa.

Lo staff comprende un manager, un vice manager, due assistenti speciali, tre impiegati e due autisti, che dovranno assistere Merkel che continuerà a "svolgere attività nell'interesse della nazione" dopo i 16 anni trascorsi alla guida dell'esecutivo tedesco.

In Germania è normale che gli ex cancellieri mantengano un ufficio, con uno staff, a spese dello Stato. Il predecessore della Merkel, Gerhard Schroeder, richiese due collaboratori in meno di quelli richiesti dall'attuale cancelliera uscente, quando lasciò il governo nel 2005.