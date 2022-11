Migranti, Eliseo: "Da Italia brutto gesto, ma importante cooperare"

Il rifiuto italiano di accogliere la Ocean Viking è stato "un brutto gesto", ma "l'importante è continuare la cooperazione". Il commento, citato da Bfmtv, viene oggi dall'Eliseo. La posizione francese appare tuttavia più ammorbidita rispetto a prima, quando il portavoce del governo Olivier Veran aveva annunciato lo stop alla ricollocazione di 3mila migranti provenienti dall'Italia.

L'Eliseo ora fa sapere che "le persone sbarcate a Tolone saranno scontate da quanti sono accolti quest'anno a titolo di solidarietà con l'Italia". A bordo dell'Ocean Viking c'erano 234 migranti. "La pressione migratoria è fortemente cresciuta in questi ultimi anni in Europa e le nostre regole non sono state costruite per questa situazione" conclude l'Eliseo.