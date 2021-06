Migranti soccorsi da Msf, i sopravvissuti e l'orrore della Libia: "Picchiati e uccisi"

"Il mio terzo tentativo di attraversare il mare è stato da Zawiya, in Libia, nell'agosto 2020. Eravamo circa 50 persone su una barca di legno. All'1.30 del mattino siamo andati in spiaggia e siamo partiti. Siamo stati in mare per un giorno e mezzo. Poi siamo stati catturati dalla guardia costiera libica. Ci hanno riportato ad Al-Khoms. Come le ultime due volte in cui sono tornato, la guardia costiera ci ha picchiato e picchiato". Inizia così il racconto di uno dei 410 migranti soccorsi dalla Geo Barents e sbarcati ieri ad Augusta, nel Siracusano, dopo sette giorni in mare. Tra loro donne, bambini e anche 91 minori non accompagnati.

A raccogliere le testimonianze dell'orrore vissuto in Libia i volontari di Medici senza frontiere. "Alcuni dei sopravvissuti hanno raccontato le loro strazianti storie di sopravvivenza nel tentativo di attraversare la rotta migratoria più mortale del mondo", dicono dall'ong. E' il caso del giovane sudanese del Darfur. "Quando siamo arrivati al porto di Al-Khoms - prosegue -, io e i miei amici abbiamo cercato di scappare. La polizia ha aperto il fuoco contro di noi e due dei miei amici sono morti. Altri tre sono rimasti feriti. Erano miei amici, ma sono dovuto scappare, perché se mi avessero preso, sapevo che avrebbero ucciso anche me".

"I bambini sulla barca piangevano molto", dice un uomo della Costa d'Avorio, raccontando i tre giorni trascorsi in mare "senza niente da mangiare o da bere". "Eravamo sul ponte inferiore di questa barca di legno e non riuscivamo più a respirare. Avevamo taniche di carburante che erano appena finite quando Msf è arrivata per salvarci". A raccontare i giorni di detenzione in Libia è, invece, un 23enne del Sudan. "Anche quattro giorni lì sono troppo lunghi e pericolosi", dice, ricordando il mese trascorso in un centro a Beni Walid. "Ho dovuto pagare la mia libertà per uscire e raggiungere Al Khoms". Poi il viaggio a bordo di una carretta del mare con altre 75 persone a bordo. "Abbiamo visto un aereo sopra di noi. Ha fatto delle foto. Due aerei. Uno bianco, al mattino e uno grigio, la sera. Subito dopo arrivò una barca".

"Una barca del governo è venuta e ci ha riportati indietro - racconta ancora -. Siamo stati riportati in un campo, non so dove fossimo, forse Tripoli, ci stavano picchiando. Tutti. Eravamo in una stanza al buio e non ci era permesso di alzare la testa, altrimenti ci picchiavano ancora di più. Quindi non so quante persone sono state tenute con me. Tutti i sudanesi erano tenuti nello stesso posto, mentre altri erano da qualche altra parte. Ci hanno picchiato la sera - prosegue -. Poi ci hanno portato in una stanza più piccola dove abbiamo dovuto sederci per due giorni. Dopo, ci hanno portato in macchina in un posto più grande ma comunque pieno di 740 persone. Niente finestre, niente".

"Ti avrebbero colpito con tutto quello che trovavano - dice -. Sulla testa, sulle braccia, sulle gambe: ovunque potrebbero portarti se le persone non si siedono come vogliono o alzano la testa. Le persone sedute accanto a me avevano gambe, braccia e crani rotti a causa delle percosse. Dopo 19 giorni al buio e percosse, ho chiesto alle guardie di liberarmi. La mia gamba mi faceva male perché era infetta. Mi hanno detto che se non avessi pagato, sarei rimasto lì e sarei morto. La mia famiglia in Sudan è riuscita a mandarmi dei soldi. Quando ero fuori, non sapevo dove andare. Ho soggiornato in una casa di un'altra persona sudanese in attesa che la mia famiglia mi mandasse più soldi. A Zuwara, quel venerdì, quando siamo entrati in mare, eravamo in 100". Quasi due giorni dopo il soccorso della Geo Barents.