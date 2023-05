Milan, operato Bennacer

Bruttissime notizie in casa Milan. Bennacer si è operato questa mattina in artroscopia al ginocchio destro ed i tempi di recupero, come comunica la stessa società, si aggirano sui sei mesi. Una notizia che arriva nel giorno del derby di ritorno contro l'Inter, dove i rossoneri proveranno a rimontare lo 0-2 subito all'andata.

Stagione finita, dunque, ma non solo: il calciatore algerino salterà almeno i primi tre mesi della prossima stagione. Una tegola sia per Pioli che per i fantallenatori.

Ma ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi".

Fantacalcio.it per Adnkronos