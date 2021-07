Milano, con Nexi 'BASE' è il primo spazio in Italia con pagamenti solo digitali

BASE, l’hub culturale di via Bergognone 34 a Milano diventa il primo spazio aperto al pubblico in Italia ad abbandonare definitivamente il contante. L’iniziativa è stata presentata oggi con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'amministratore delegato di Nexi Paolo Bertoluzzo e il presidente di BASE Milano Matteo Bartolomeo.Da oggi tutti i servizi e i prodotti acquistabili a BASE – dai biglietti di eventi, performance e mostre, fino ai pernottamenti a casa BASE e le consumazioni del bistrò – dovranno essere pagati esclusivamente in digitale. Nexi ha fornito l’infrastruttura tecnologica e i device necessari.