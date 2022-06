Milano, coppia morta a Vanzaghello: ipotesi omicidio-suicidio

Ipotesi omicidio-suicidio a Vanzaghello, in provincia di Milano, dove una donna italiana di 57 anni è stata ritrovata morta questo pomeriggio, intorno alle 15. Il suo corpo giaceva per strada, in via Arno, con accanto un revolver.

Intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 118, i carabinieri della compagnia di Legnano hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento di Vanzaghello da cui sporge il terrazzo, da cui presumibilmente è precipitata la 57enne. All'interno dell'abitazione i militari hanno trovato un secondo cadavere: si tratta di un 62enne italiano, morto per un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra.

La pistola ritrovata accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo morto. Sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri della Sis del Nucleo investigativo. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che potrebbe essere riconducibile a un caso di omicidio-suicidio.