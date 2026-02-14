circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Jutta Leerdam, San Valentino a... Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l'oro alle Olimpiadi

Il pugile youtuber e la dedica d'amore alla compagna, già oro olimpico nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio sui 1000 metri

Jutta Leerdam e Jake Paul - Fotogramma/IPA+ Instagram @jakepaul
Jutta Leerdam e Jake Paul - Fotogramma/IPA+ Instagram @jakepaul
14 febbraio 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un oro a Milano Cortina con tanto di record olimpico nel pattinaggio di velocità su ghiaccio nei 1000 metri. Jutta Leerdam è stata fin qui protagonista alle Olimpiadi invernali, facendo parlare di sé per grandiosi risultati in pista e un po' di gossip fuori. Dopo il suo trionfo allo Speed Skating Stadium di Milano, pochi giorni fa, festeggiato tra le lacrime insieme al fidanzato Jake Paul, la star olandese del pattinaggio ha postato oggi nelle sue stories Instagram la cronaca di un San Valentino particolare.

Un San Valentino trascorso nel Villaggio Olimpico, postando le foto di una speciale pin dedicata alla giornata degli innamorati, in versione olimpica, e una dedica del fidanzato Jake Paul. Il pugile-youtuber romanticamente le chiede: "Jutta, vuoi essere il mio San Valentino?". Lei condivide la foto, con tanto di cuori, in attesa di tornare in pista. Una nuova puntata della storia d'amore più seguita (di sicuro in termini di follower) delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina 2026 Jutta Leerdam Jake Paul Jake Paul Jutta Leerdam Milano Cortina Jutta Leerdam
Vedi anche
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza